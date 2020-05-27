2020-05-27T12:13:32+03:00
Экономика

Игорь Маковский: более 3,5 тысяч работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» получили возможность пройти профессиональное обучение в дистанционном режиме

В компании подвели промежуточные итоги профессиональной подготовки персонала
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: Россети.Фото: Россети.
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В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели промежуточные итоги профессиональной подготовки персонала. С начала года новые знания и навыки в рамках различных форм обучения получили свыше 9,5 тысяч работников компаний, на эти цели было направлено 70 миллионов рублей. Большинство обучившихся – представители производственных специальностей.

С учетом осложнившейся эпидемиологической обстановки руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняло решение внести корректировки в систему обучения и повышение квалификации сотрудников, переведя образовательный процесс в дистанционный режим. В таком формате прошли учебу более 3,5 тысяч работников. Более половины сотрудников отучились удаленно в филиалах «Ярэнерго» (512 из 791 завершившего учебу), «Тверьэнерго» (488 из 707), «Ивэнерго» (242 из 341), «Смоленскэнерго» (224 из 304) и «Орелэнерго» (174 из 323).

Более 70 электромонтеров, электрослесарей, машинистов спецтехники, представителей других производственных специальностей филиала «Воронежэнерго» прошли в ЧУ ДПО «"Воронежский учебный центр "Энергетик"» дистанционную учебу по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, безопасному производству работ на подъемном оборудовании. В таком же режиме новые знания по аналогичным направлениям получили и более 240 их коллег из филиала «Ивэнерго». Свыше 130 электромонтеров районов электрических сетей и служб филиала «Тверьэнерго» прошли профессиональную переподготовку в режиме онлайн в Тверском учебно-производственном центре. Удаленная подготовка, переподготовка и повышение квалификации более 260 руководителей, специалистов и рабочих по электроэнергетической тематике была организована в филиале «Удмуртэнерго». Около тысячи сотрудников из всех 20 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» впервые проходят полноценное дистанционное обучение по цифровой трансформации электросетевого комплекса «Забота о жизни и здоровье персонала – один из ключевых приоритетов нашей работы, а в нынешней ситуации это особенно актуально. Мы оперативно отреагировали на сложившуюся обстановку и обеспечили для наших сотрудников возможность продолжать учебу, получать новые знания и профессионально развиваться даже в условиях существующих сегодня ограничений, с соблюдением всех действующих мер безопасности», - подчеркнул генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.\

Всего в течение 2020 года пройдут профессиональное обучение и повысят квалификацию более 24 тысяч работников «Россети Центр» и «Россети Приволжье». На эти цели энергокомпании направят порядка 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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