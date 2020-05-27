Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 27 мая 2020 года: где выявили новых заболевших
В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 27 мая 2020 года.
В регионе COVID-19 выявили в 5 городах и 26 районах области. Число заболевших коронавирусом составило 3254 человек. Списки людей с подтвержденным коронавирусом за 24 часа пополнили еще 98 брянцев.
Брянщина осталась на 12-м месте в стране по количеству заболевших.
Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 1423 (+45)
— Дятьковский район – 203 (+16)
— Сельцо – 187 (0)
— Брянский район – 179 (+7)
— Карачевский район – 137 (+4)
— Унечский район – 104 (+2)
— Фокино – 96 (0)
— Трубчевский район – 77 (0)
— Клинцы – 86 (+9)
— Жуковский район – 68 (0)
— Стародубский район – 57 (+1)
— Клетнянский район – 50 (0)
— Мглинский район – 49 (0)
— Брасовский район – 50 (+2)
— Погарский район – 43 (0)
— Суражский район – 40 (0)
— Выгоничский район – 39 (0)
— Навлинский район – 40 (+2)
— Климовский район – 37 (0)
— Комаричский район – 35 (0)
— Красногорский район – 36 (+1)
— Почепский район – 35 (0)
— Новозыбков – 32 (+1)
— Суземский район – 31 (0)
— Дубровский район – 21 (0)
— Клинцовский район – 26 (+5)
— Севский район – 21 (+1)
— Рогнединский район – 17 (0)
— Гордеевский район – 19 (+2)
— Злынковский район – 9 (0)
— Жирятинский район – 5 (0)
— Иногородние – 2 (0).
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ИСТОЧНИК KP.RU