2020-05-27T11:32:26+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 27 мая 2020 года: где выявили новых заболевших

Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавируса в Брянской области на 27 мая 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 27 мая 2020 года.

В регионе COVID-19 выявили в 5 городах и 26 районах области. Число заболевших коронавирусом составило 3254 человек. Списки людей с подтвержденным коронавирусом за 24 часа пополнили еще 98 брянцев.

Брянщина осталась на 12-м месте в стране по количеству заболевших.

Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:

Брянск – 1423 (+45)

— Дятьковский район – 203 (+16)

— Сельцо – 187 (0)

— Брянский район – 179 (+7)

— Карачевский район – 137 (+4)

— Унечский район – 104 (+2)

Фокино – 96 (0)

— Трубчевский район – 77 (0)

Клинцы – 86 (+9)

— Жуковский район – 68 (0)

— Стародубский район – 57 (+1)

— Клетнянский район – 50 (0)

— Мглинский район – 49 (0)

— Брасовский район – 50 (+2)

— Погарский район – 43 (0)

— Суражский район – 40 (0)

— Выгоничский район – 39 (0)

— Навлинский район – 40 (+2)

— Климовский район – 37 (0)

— Комаричский район – 35 (0)

— Красногорский район – 36 (+1)

— Почепский район – 35 (0)

Новозыбков – 32 (+1)

— Суземский район – 31 (0)

— Дубровский район – 21 (0)

— Клинцовский район – 26 (+5)

— Севский район – 21 (+1)

— Рогнединский район – 17 (0)

— Гордеевский район – 19 (+2)

— Злынковский район – 9 (0)

— Жирятинский район – 5 (0)

— Иногородние – 2 (0).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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