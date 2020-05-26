2020-05-26T17:12:15+03:00
Политика

Владимир Путин поддержит губернатора Брянской области на предстоящих выборах

Глава государства одобрил выдвижение кандидатуры Александра Богомаза
Мария Дедкова
Поделиться:
Владимир Путин отметил достижения, которых успел добиться регион под началом Александра Богомаза. Россия 24.Владимир Путин отметил достижения, которых успел добиться регион под началом Александра Богомаза. Россия 24.
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин заявил, что поддержит на предстоящих выборах губернатора Брянской области. Глава государства одобрил желание Александра Богомаза выдвинуть свою кандидатуру на голосование.

Владимир Путин отметил достижения, которых успел добиться регион под началом Александра Богомаза. Однако глава государства подчеркнул, что руководству Брянской области нужно обратить внимание на обеспечение жителей глубинки чистой питьевой водой, доходы населения и жилищное строительство.

- Я еще рассмотрю результаты вашей работы с 2015 года. Практически по всем основным позициям в плюсе. Увеличение валового продукта за последние годы, 2018,2019 годы выше, чем в среднем по России - 5,3%. А по России - 3,8%. Тоже самое касается промышленного производства и внешней торговли, - сказал глава государства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Павел Крашенинников: Если гражданам запретят покупать и употреблять спиртное до 21 года - это будет противоречить Конституции
Глава Комитета Госдумы по законодательству рассказал нашему обозревателю Александру Гамову о своём споре с парламентариями и наркологами
Максим Сурайкин: Предложение продать Ленина аморально, да и как можно торговать историческим достоянием?!
Руководитель партии «Коммунисты России» резко отреагировал на заявление лидера ЛДПР Жириновского, который предложил «пополнить бюджет за счет мумии» [Опрос КП]
Новости 24
В Брянске 27 мая ограничат движение в Советском районе
В Брянске в ДТП с начала года погибли пять пешеходов
В Брянске центр города остался без электричества
В Жуковке 11-летняя девочка проглотила батарейку и умерла
Брянские полицейские за 4 дня вскрыли более 600 правонарушений
В Брянской области на коронавирус тестируют в пяти лабораториях
В брянском лесу участники автопробега установили памятник
На БМЗ заработала третья окрасочно-сушильная камера для тепловозов
Брянский полицейский Денис Терехов получил 13,5 лет колонии за смерть подростка
В Брянске построят поликлинику и хирургический корпус в областной больнице
Путин проведет телеконференцию с губернатором Брянской области
В брянском детском саду увидели странные клумбы
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
В Брянской области резко снизилось количество тестов
Средняя зарплата в Брянской области составила больше 30 тысяч рублей
В брянском Трубчевске нашли редкую черепаху