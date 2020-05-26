Владимир Путин поддержит губернатора Брянской области на предстоящих выборах

Президент Владимир Путин заявил, что поддержит на предстоящих выборах губернатора Брянской области. Глава государства одобрил желание Александра Богомаза выдвинуть свою кандидатуру на голосование.

Владимир Путин отметил достижения, которых успел добиться регион под началом Александра Богомаза. Однако глава государства подчеркнул, что руководству Брянской области нужно обратить внимание на обеспечение жителей глубинки чистой питьевой водой, доходы населения и жилищное строительство.

- Я еще рассмотрю результаты вашей работы с 2015 года. Практически по всем основным позициям в плюсе. Увеличение валового продукта за последние годы, 2018,2019 годы выше, чем в среднем по России - 5,3%. А по России - 3,8%. Тоже самое касается промышленного производства и внешней торговли, - сказал глава государства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».