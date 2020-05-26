Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 26 мая 2020 года: где выявили новых заболевших

В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 26 мая 2020 года.

В регионе COVID-19 выявили в 5 городах и 26 районах области. Число заболевших коронавирусом составило 3156 человек. Списки людей с подтвержденным коронавирусом за 24 часа пополнили еще 98 брянцев и 1 иногородний.

Брянщина оказалась на 12-м месте в стране по количеству заболевших.

Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 1337 (+41)

— Дятьковский район – 187

— Сельцо – 187 (+1)

— Брянский район – 172 (+6)

— Карачевский район – 133 (+3)

— Унечский район – 102 (+16)

— Фокино – 96

— Трубчевский район – 77

— Клинцы – 77 (+5)

— Жуковский район – 68

— Стародубский район – 56 (+8)

— Клетнянский район – 50

— Мглинский район – 49

— Брасовский район – 48

— Погарский район – 43

— Суражский район – 40

— Выгоничский район – 39 (+2)

— Навлинский район – 38 (+1)

— Климовский район – 37 (+6)

— Комаричский район – 35

— Красногорский район – 35

— Почепский район – 35 (+1)

— Новозыбков – 31

— Суземский район – 31

— Дубровский район – 21

— Клинцовский район – 21 (+3)

— Севский район – 20 (+1)

— Рогнединский район – 17

— Гордеевский район – 17 (+4)

— Злынковский район – 9

— Жирятинский район – 5.

— Иногородние – 2 (+1).

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