Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 26 мая 2020 года: где выявили новых заболевших
В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 26 мая 2020 года.
В регионе COVID-19 выявили в 5 городах и 26 районах области. Число заболевших коронавирусом составило 3156 человек. Списки людей с подтвержденным коронавирусом за 24 часа пополнили еще 98 брянцев и 1 иногородний.
Брянщина оказалась на 12-м месте в стране по количеству заболевших.
Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 1337 (+41)
— Дятьковский район – 187
— Сельцо – 187 (+1)
— Брянский район – 172 (+6)
— Карачевский район – 133 (+3)
— Унечский район – 102 (+16)
— Фокино – 96
— Трубчевский район – 77
— Клинцы – 77 (+5)
— Жуковский район – 68
— Стародубский район – 56 (+8)
— Клетнянский район – 50
— Мглинский район – 49
— Брасовский район – 48
— Погарский район – 43
— Суражский район – 40
— Выгоничский район – 39 (+2)
— Навлинский район – 38 (+1)
— Климовский район – 37 (+6)
— Комаричский район – 35
— Красногорский район – 35
— Почепский район – 35 (+1)
— Новозыбков – 31
— Суземский район – 31
— Дубровский район – 21
— Клинцовский район – 21 (+3)
— Севский район – 20 (+1)
— Рогнединский район – 17
— Гордеевский район – 17 (+4)
— Злынковский район – 9
— Жирятинский район – 5.
— Иногородние – 2 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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