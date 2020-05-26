Брянскстат: Каждому пятому жителю Брянской области нет 18 лет

1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей. В преддверии праздника "Комсомолка" решила рассказать о брянских малышах в цифрах.

Итак, на 1 января этого года на Брянщине жили 226,2 тысячи детей и подростков до 18 лет. Это 19% от всего населения области.

В 2019-м на свет у нас появилось 9956 младенцев. из них 49% - девочки, а 51% - мальчики. Из общего числа родившихся детей 40% - это первенцы, 41% малышей стали вторым ребенком в семье, 13% – третьим.

Брянским семьям с детьми выплачивают 22 вида пособий и компенсаций. По поручению президента предусмотрены дополнительные меры поддержки детей.

В регионе работают 344 детсада и 146 групп при школах. Их посещают 56092 малыша.

Ребята занимаются не только учебой, но и ходят на дополнительные занятия. Техническое направление осваивают 6266 человек, естественнонаучное – 12173, туристско-краеведческое – 7483, социально-педагогическое – 54966.

Изобразительным искусством занимаются 41275 детей, спортом - 22632.

По данным Брянскстата

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».