Брянская область заняла 71-е место в рейтинге по социальной ориентированности бюджета

40,29 тысячи рублей — столько из бюджета тратят на образование, пенсии и культуру на каждого брянца. Такие подсчеты провели в РИА-Рейтинг.

Эксперты составили рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов. Для оценки специалисты использовали расходы на образование, культуру, здравоохранение, спорт и соцполитику. По этим показателям лидируют Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург. В аутсайдерах оказались Якутия, Камчатский край и Чукотка.

Брянская область занимает 71 место. «Социалка» в областном бюджете занимает 58,7%. Расходы на одного человека у нас выросли на 10,1%. По этим показателям лидируют Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург. В аутсайдерах оказались Якутия, Камчатский край и Чукотка. Что касается наших соседей, то в списке Калужская область расположилась на 23 месте, Курская - 33, Орловская - 67 Смоленская - 76. Здесь из бюджета на каждого жителя тратят 51,18, 48,34, 40,78 и 39,01 тысячи рублей соответственно.

В целом доходы бюджетов всех российских регионов в 2019 году выросли на 9,5%. А расходы - 14,2%. В том числе выросли траты по социальным статьям. Расходы бюджетов на образование в 2019 году увеличились на 11,3%, на культуру и кинематографию - на 8,8%, на здравоохранение - на 22,8%, на социальную политику - на 11,2%, а на физическую культуру и спорт - на 13,2%.

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