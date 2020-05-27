Коронавирус в Брянской области, последние новости на 27 мая 2020 года: безработица увеличилась в 3,6 раза

В Брянской области общее число заболевших коронавирусом на 27 мая 2020 года составляет 3156 человек. За сутки заболели 99 человек, вылечились - 100. Ни один пациент не умер от коронавирусной инфекции.

Второй день подряд в регионе коэффициент распространения коронавируса меньше единицы. Это означает, что ограничения скоро снимут.

Больше всего брянцы ждут открытия детских садов, поликлиник. Но, по рекомендациям Роспотребнадзора, они вновь начнут функционировать только на втором и третьем этапах снятия ограничений. Что и когда начнет работать в регионе на этой неделе должен решить оперативный штаб. Самоизоляция в Брянской области действует до 31 мая.

В Брянской области пять лабораторий делают тесты на коронавирус. Они рассчитаны на полторы тысячи тестов в сутки. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Разговор касался ситуации с коронавирусом в регионе и результатов работы в целом. Глава региона заявил, что хотел бы пойти на второй губернаторский срок. Президент ответил, что не против этой инициативы.

Безработица в Брянской области увеличилась в 3,6 раза с марта этого года. По словам Александра Богомаза, на биржу стали те, кто раньше не работал, или был устроен не официально. И только 14 процентов от всех нынешних безработных, действительно, лишились заработка.

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