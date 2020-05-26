2020-05-26T19:23:51+03:00
Общество

Генерального директора брянской "Комсомолки" с юбилеем газеты поздравил губернатор

Александр Богомаз направил поздравительную телеграмму
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Правительственная телеграмма.Правительственная телеграмма.
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Генерального директора брянской "Комсомолки" Виктора Киселева с юбилеем газеты поздравил глава региона Александр Богомаз. Губернатор в понедельник, 25 мая, направил правительственную телеграмму.

"...На протяжении многих лет газета сохраняет и приумножает лучшие традиции отечественной журналистики, формирует общественное мнение и социальное настроение, пишет о том, что действительно волнует людей. Популярность «Комсомольской правды» – это безусловная заслуга всего ее коллектива, в том числе и нашей брянской редакции. Сотрудники «Комсомольской правды - Брянск» на высоком профессиональном уровне освещают актуальные вопросы региональной повестки, осваивают новые темы, жанры и форматы, находятся в неустанном творческом поиске", - говорится в ней.

Первый номер "Комсомольской правды" вышел 95 лет назад - 24 мая 1925 года. Во вторник, 26 мая, газета вышла в крупном формате. В юбилейном выпуске вспомнили лучшие материалы за многие годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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