Генерального директора брянской "Комсомолки" с юбилеем газеты поздравил губернатор

Генерального директора брянской "Комсомолки" Виктора Киселева с юбилеем газеты поздравил глава региона Александр Богомаз. Губернатор в понедельник, 25 мая, направил правительственную телеграмму.

"...На протяжении многих лет газета сохраняет и приумножает лучшие традиции отечественной журналистики, формирует общественное мнение и социальное настроение, пишет о том, что действительно волнует людей. Популярность «Комсомольской правды» – это безусловная заслуга всего ее коллектива, в том числе и нашей брянской редакции. Сотрудники «Комсомольской правды - Брянск» на высоком профессиональном уровне освещают актуальные вопросы региональной повестки, осваивают новые темы, жанры и форматы, находятся в неустанном творческом поиске", - говорится в ней.

Первый номер "Комсомольской правды" вышел 95 лет назад - 24 мая 1925 года. Во вторник, 26 мая, газета вышла в крупном формате. В юбилейном выпуске вспомнили лучшие материалы за многие годы.

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