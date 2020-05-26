2020-05-26T18:57:59+03:00
Общество

Юбилейный номер "Комсомольской правды" поступит в продажу в брянские киоски

24 мая исполнилось 95 лет со дня выхода первого номера газеты
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Юбилейная обложка "Комсомолки".Юбилейная обложка "Комсомолки".
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24 мая исполнилось 95 лет со дня выхода первого номера газеты "Комсомольская правда". Юбилейный номер вышел во вторник, 26 мая. Его уже смогли прочитать постоянные подписчики. В среду, 27 мая, ретро-номер поступит в продажу в киоски "Брянсксоюзпечать".

Юбилейный выпуск вышел в непривычном формате. В нем собраны лучшие материалы "Комсомолки" за многие годы: репортаж из дома первого космонавта, первое интервью с Владимиром Путиным, заметка со съемок фильма "Дерсу Узала" Акиры Куросавы. Редакцию "Комсомольской правды" поздравляют первые лица государства.

Областные и городские власти, представители политических партий и крупных предприятий-партнеров выпустили поздравления брянскому филиалу редакции "Комсомолки".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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