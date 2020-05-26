Коронавирус в Брянской области, последние новости на 26 мая 2020 года: коэффициент распространения инфекции перешагнул психологическую отметку

В Брянской области выявлено 3057 случаев заражения. Выздоровели 1581 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 106 новых инфицированных. За этот же период выздоровели 107 пациентов. С начала эпидемии на Брянщине провели 37698 тестов. Впервые коэффициент распространения COVID-19 упал ниже единицы, он составил 0,94.

Дятьковский район по заболевшим коронавирусом обогнал Сельцо. В районе зарегистрировали 187 зараженных, в городе - 186. Теперь Дятьковский район находится на втором месте после Брянска по числу заболевших по всей области. Тем временем на въездах в Сельцо на прошлой неделе исчезли блокпосты. Хотя официально город не открыли после вспышки коронавируса.

Для шести с половиной тысяч брянских школьников 25 мая прозвучали последние звонки. Прощание со школой прошло в дистанционном режиме.

В Брянске началась продажа авиабилетов в Крым. Это касается авиакомпании, которая планирует начать полеты в Симферополь с 23 июня. А первый самолет в Симферополь из Брянска отправится 31 мая.

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