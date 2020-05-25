Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 25 мая 2020 года
Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавируса в Брянской области на 25 мая 2020 года. За сутки диагноз подтвердили еще у 106 человек. Прирост заболевших наблюдается в большинстве районов Брянской области. В этот раз меньше заболевших в Брянске - всего 19 человек. Тогда как в последние дни заболевало около полусотни человек за сутки.
Общее число заболевших в регионе превысило 3000 человек.
Где выявили новые случаи COVID-19 в Брянской области:
— Брянск – 1337 (+19)
— Дятьковский район – 187 (+6)
— Сельцо – 186 (+3)
— Брянский район – 166 (+2)
— Карачевский район – 130
— Фокино – 96
— Унечский район – 86 (+12)
— Трубчевский район – 77 (+5)
— Клинцы – 72 (+9)
— Жуковский район – 68 (+6)
— Клетнянский район – 50 (+4)
— Мглинский район – 49 (+3)
— Стародубский район – 48
— Брасовский район – 48
— Погарский район – 43 (+10)
— Суражский район – 40 (+7)
— Навлинский район – 37 (+4)
— Выгоничский район – 37 (+4)
— Комаричский район – 35 (+1)
— Красногорский район – 35 (+3)
— Почепский район – 34 (+2)
— Новозыбков – 31 (+1)
— Климовский район – 31 (+1)
— Суземский район – 31 (+2)
— Дубровский район – 21
— Севский район – 19
— Клинцовский район – 18 (+1)
— Рогнединский район – 17 (+1)
— Гордеевский район – 13
— Злынковский район – 9
— Жирятинский район – 5.
— Иногородние – 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU