2020-05-25T14:59:55+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 25 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавируса в Брянской области на 25 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент Брянской областиФото: департамент Брянской области
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Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавируса в Брянской области на 25 мая 2020 года. За сутки диагноз подтвердили еще у 106 человек. Прирост заболевших наблюдается в большинстве районов Брянской области. В этот раз меньше заболевших в Брянске - всего 19 человек. Тогда как в последние дни заболевало около полусотни человек за сутки.

Общее число заболевших в регионе превысило 3000 человек.

Где выявили новые случаи COVID-19 в Брянской области:

— Брянск – 1337 (+19)

— Дятьковский район – 187 (+6)

— Сельцо – 186 (+3)

— Брянский район – 166 (+2)

— Карачевский район – 130

Фокино – 96

— Унечский район – 86 (+12)

— Трубчевский район – 77 (+5)

Клинцы – 72 (+9)

— Жуковский район – 68 (+6)

— Клетнянский район – 50 (+4)

— Мглинский район – 49 (+3)

— Стародубский район – 48

— Брасовский район – 48

— Погарский район – 43 (+10)

— Суражский район – 40 (+7)

— Навлинский район – 37 (+4)

— Выгоничский район – 37 (+4)

— Комаричский район – 35 (+1)

— Красногорский район – 35 (+3)

— Почепский район – 34 (+2)

Новозыбков – 31 (+1)

— Климовский район – 31 (+1)

— Суземский район – 31 (+2)

— Дубровский район – 21

— Севский район – 19

— Клинцовский район – 18 (+1)

— Рогнединский район – 17 (+1)

— Гордеевский район – 13

— Злынковский район – 9

— Жирятинский район – 5.

— Иногородние – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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