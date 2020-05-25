2020-05-25T00:55:36+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 25 мая 2020 года: готовимся выйти из самоизоляции

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 25 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Международный аэропорт "Брянск".Фото: vk.com, Международный аэропорт "Брянск".
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В Брянской области за сутки диагноз "коронавирус" подтвердили у 111 человек. Несмотря на то, что количество заболевших немного выросло по сравнению с прошлым днем, коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться. Он равен единице. А по одному из условий, он должен быть чуть меньше, чтобы снимать первые ограничения.

Общее число заболевших в регионе 2951 человек. Выздоровели с начала эпидемии 1474 брянцев. 31 пациент скончался.

Первый авиарейс в Крым из Брянска стартует 31 мая. Но, судя по всему, туристам пока торопиться на море не стоит. Для них будет действовать режим двухнедельной обсервации. Вторая авиакомпания открывает рейсы в Симферополь из Брянска 23 июня. В тот же день первый самолет отправится в Анапу. Рейсы за границу пока запланированы на июль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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