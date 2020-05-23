Коронавирус в Брянской области, последние новости на 23 мая 2020 года: скандал с выплатами, болезнь медиков и последний звонок онлайн

В Брянской области продолжается распространение коронавирусной инфекции. К 1.00 23 мая в регионе зарегистрировали 2737 случаев. 1289 человек выздоровели, 31 - скончался.

Главный врач Брянского клинико-диагностического центра Александр Силенок сейчас находится в коронавирусном госпитале с подозрением на новую инфекцию. Стало известно о смерти брянского врача Юрия Бухниева. По словам родственников, медик умер из-за осложнений, вызванных COVID-19.Однако в официальной статистике его пока нет. На Брянщине продолжается скандал с выплатами медикам. После случая в Выгоничах о проблеме заявили в Почепе и Новозыбкове. Здесь врачи также не дождались положенных средств. В ситуации пообещали разобраться правоохранители. Бунтуют и брянские предприниматели. Торговцы собрались у здания налоговой с требованием включить их деятельность в список пострадавших. Сотрудники ведомства вышли к бизнесменам, но ничем их не порадовали. Грустным оказался этот день и для брянских выпускников. Из-за коронавируса отменили все официальные торжества. Ребята услышали последний звонок лишь онлайн. А вот в Сельцо радостная новость. Здесь собираются снимать строгие ограничительные меры. Местные жители уже заметили, что на въездах в город убрали контрольные посты.

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