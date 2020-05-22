2020-05-22T16:31:39+03:00
Общество

В Брянске последний звонок прозвучал в онлайн режиме для 2336 выпускников

Все торжества отменили из-за эпидемии коронавируса
Мария Дедкова
Поделиться:
Комментарии: comments1
22 мая в школах Брянска прозвенел последний звонок. К сожалению, услышать его ребята смогли лишь в онлайн режиме.22 мая в школах Брянска прозвенел последний звонок. К сожалению, услышать его ребята смогли лишь в онлайн режиме.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Изменить размер текста:

22 мая в школах Брянска прозвенел последний звонок. К сожалению, услышать его ребята смогли лишь в онлайн режиме.

Праздник прошел для 4323 учащихся 9-х и 2336 учеников 11-х классов Брянска, сообщили в городском управлении образования.

К выпускникам в этот день обратился руководитель управления образования Иван Потворов. Также с праздником школьников поздравили глава Брянска Марина Дбар и мэр Александр Макаров.

- Впервые в истории нашей страны праздник Последнего звонка проходит в необычном формате – удаленно «от тихих школьных этажей». Причина известна – сложная эпидемиологическая обстановка. Уверены, что такой формат праздника нисколько не умаляет его значения для выпускников, учителей и родителей. Все-таки самое главное в жизни – это здоровье родных и близких людей. Впереди еще будут экзамены, затем учёба в техникумах и вузах, служба в армии, построение карьеры. Пусть исполнятся все ваши планы, а в делах сопутствует удача. Не забывайте учителей и родную школу. Здесь каждый из вас научился быть, прежде всего, настоящим человеком, - говорится в сообщении от руководителей города.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Следственный комитет РФ: «Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге»
Продолжается расследование уголовного дела в отношении волгоградца Дениса Воронова, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фотографию одного из лидеров Третьего рейха
Все подробности приемной кампании-2020: Замминистра науки и высшего образования ответит на вопросы на Радио "Комсомольская правда"
Дмитрий Афанасьев расскажет об особенностях приемной кампании в вузы в этом году, дополнительных бюджетных местах и стоимости обучения для коммерческих студентов
Свыше 1,5 млн человек получили поддержку от волонтеров
Волонтерские центры «Единой России» с целью поддержки медработников и населения помогли свыше 1,5 миллиона человек. Работа первого подобного центра была запущена на базе общественной приемной фракции в городе Калуге два месяца назад
Новости 24
В Брянске на улице Советской прокладывают новую ливневку
В Брянской области за двое суток украли шесть велосипедов
В Брянске на улице 22-го Съезда КПСС занялись укладкой асфальта
В Брянске перенесли старт полетов на юг
13,5 тысяч брянских налогоплательщиков могут рассчитывать на помощь государства
Исполняющим обязанности директора департамента природных ресурсов Брянской области назначили Андрея Чепикова
В Трубчевском районе Брянской области обновят больше 12 километров дорог
В Брянской области на ремонт автодорог направили 7 миллиардов рублей
В Брянске наградили потушивших пожар в лесу велосипедистов
В субботу брянцам обещают дождь с градом
В Брянске вручат более четырех тысяч памятных медалей к 75-летию Победы
В Почепе и Новозыбкове проверят сообщение о невыплате денег медикам
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
До брянских заключенных не донесли дюжину мобильников
В Брянской области в конце мая изменится расписание электричек
В Брянске за наркоторговлю белорусу дали 10,5 лет колонии
В Брянске недовольные предприниматели вышли к зданию налоговой
Среди заболевших коронавирусом в Брянске оказался один приезжий