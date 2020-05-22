В Брянске последний звонок прозвучал в онлайн режиме для 2336 выпускников

22 мая в школах Брянска прозвенел последний звонок. К сожалению, услышать его ребята смогли лишь в онлайн режиме.

Праздник прошел для 4323 учащихся 9-х и 2336 учеников 11-х классов Брянска, сообщили в городском управлении образования.

К выпускникам в этот день обратился руководитель управления образования Иван Потворов. Также с праздником школьников поздравили глава Брянска Марина Дбар и мэр Александр Макаров.

- Впервые в истории нашей страны праздник Последнего звонка проходит в необычном формате – удаленно «от тихих школьных этажей». Причина известна – сложная эпидемиологическая обстановка. Уверены, что такой формат праздника нисколько не умаляет его значения для выпускников, учителей и родителей. Все-таки самое главное в жизни – это здоровье родных и близких людей. Впереди еще будут экзамены, затем учёба в техникумах и вузах, служба в армии, построение карьеры. Пусть исполнятся все ваши планы, а в делах сопутствует удача. Не забывайте учителей и родную школу. Здесь каждый из вас научился быть, прежде всего, настоящим человеком, - говорится в сообщении от руководителей города.

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