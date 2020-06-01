Коронавирус в Брянской области, последние новости на 1 июня 2020 года: коэффициент распространения COVID-19 продолжает расти

За сутки в Брянской области зафиксировали 107 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии достигло 3685. При этом коэффициент распространения коронавируса продолжил расти. Теперь он равен 1,03 (+0,034 за сутки).

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 108 брянцев. У них оказались отрицательными контрольные тесты на коронавирус. В итоге они покинули стены инфекционных госпиталей. Победивших COVID-19 в регионе теперь 2217. Кстати, новых смертей в отчетный период не фиксировалось. Их по-прежнему 31.

Наибольший прирост новых случаев произошел в областном центре, Карачевском районе и Дятьковском – 62, 11 и 8 соответственно. Первая тройка муниципальных образований с наибольшим числом инфицированных теперь выглядит так: Брянск (1629), Брянский район (226), Дятьковский район (215).

В пяти брянских лаборатория за сутки выполнили 1458 тестов на коронавирус. COVID-19 выявлялся в каждом седьмом случае. Количество всех проведенных исследований превысило 45 тысяч.

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