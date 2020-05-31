2020-05-31T13:12:05+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 31 мая 2020 года: 107 пациентов с COVID

Мы собрали последние новости о новых случаях заболевания коронавирусом в Брянской области на 31 мая 2020 года
Анна ЛЕВКИНА
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К 31 мая в Брянской области от коронавируса выздоровели 2217 человек.К 31 мая в Брянской области от коронавируса выздоровели 2217 человек.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области 31 мая 2020 года подтвердили 107 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3685. К воскресенью выздоровели 2217 человек (+108), 31 (0) скончался.

В лидерах по числу COVID-положительных остается областной центр, уточняют в оперативном штабе. За сутки там прибавилось 62 новых заболевших. Далее расположились Брянский и Дятьковский районы, где 226 (+8) и 215 (+1) коронавирусных пациентов соответственно.

А вот наименьший прирост демонстрируют Злынковский и Жирятинский районы. В первом значится всего 10 заболевших, во втором и того меньше – 7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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