Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 31 мая 2020 года: 107 пациентов с COVID

В Брянской области 31 мая 2020 года подтвердили 107 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3685. К воскресенью выздоровели 2217 человек (+108), 31 (0) скончался.

В лидерах по числу COVID-положительных остается областной центр, уточняют в оперативном штабе. За сутки там прибавилось 62 новых заболевших. Далее расположились Брянский и Дятьковский районы, где 226 (+8) и 215 (+1) коронавирусных пациентов соответственно.

А вот наименьший прирост демонстрируют Злынковский и Жирятинский районы. В первом значится всего 10 заболевших, во втором и того меньше – 7.

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