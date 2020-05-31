2020-05-31T12:45:41+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 31 мая 2020 года достигло 3685 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области на 31 мая 2020 года
Анна ЛЕВКИНА
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За последние сутки на Брянщине зарегистрировали 107 новых случаев коронавируса.За последние сутки на Брянщине зарегистрировали 107 новых случаев коронавируса.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 31 мая 2020 года составило 3685 человек. За последние сутки зарегистрировали еще 107 новых случаев.

По-прежнему, больше всего заболевших в Брянске – 1629 (+62). На втором месте закрепился Брянский район со 226 (+8) случаями. А замкнул этот ТОП-3 Дятьковский район, где коронавирус диагностировали 215 (+1) жителям.

Всего в регионе провели 45029 тест на COVID-19, сообщили в оперштабе.

Добавим, на утро 31 мая 2217 человек выздоровели, еще 31 скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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