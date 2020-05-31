Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 31 мая 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 31 мая 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 3685 человек. За сутки опасный диагноз поставили 107 жителям региона. Больше всего случаев пришлось на Брянск (62), Карачевский район (11) и Брянский район (8).

Прилагаем список всех COVID-положительных в Брянской области на воскресенье, 31-е.

— Брянск – 1629 (+62)

— Брянский район – 226 (+8)

— Дятьковский район – 215 (+1)

— Сельцо – 199

— Карачевский район – 169 (+11)

— Унечский район – 118 (+1)

— Фокино – 96

— Клинцы – 88

— Трубчевский район – 80

— Жуковский район – 79 (+2)

— Клетнянский район – 60

— Стародубский район – 60 (+1)

— Брасовский район – 59 (+7)

— Погарский район – 52

— Мглинский район – 50

— Суражский район – 43 (+1)

— Выгоничский район – 50 (+3)

— Навлинский район – 46 (+2)

— Почепский район – 44

— Новозыбков – 40 (+1)

— Климовский район – 44 (+5)

— Комаричский район – 37

— Красногорский район – 37 (+1)

— Суземский район – 33

— Клинцовский район – 26

— Дубровский район – 22

— Севский район – 22

— Гордеевский район – 21

— Рогнединский район – 17

— Злынковский район – 10

— Жирятинский район – 7

— Иногородние – 6 (+1).

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