Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 31 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 31 мая 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 3685 человек. За сутки опасный диагноз поставили 107 жителям региона. Больше всего случаев пришлось на Брянск (62), Карачевский район (11) и Брянский район (8).
Прилагаем список всех COVID-положительных в Брянской области на воскресенье, 31-е.
— Брянск – 1629 (+62)
— Брянский район – 226 (+8)
— Дятьковский район – 215 (+1)
— Сельцо – 199
— Карачевский район – 169 (+11)
— Унечский район – 118 (+1)
— Фокино – 96
— Клинцы – 88
— Трубчевский район – 80
— Жуковский район – 79 (+2)
— Клетнянский район – 60
— Стародубский район – 60 (+1)
— Брасовский район – 59 (+7)
— Погарский район – 52
— Мглинский район – 50
— Суражский район – 43 (+1)
— Выгоничский район – 50 (+3)
— Навлинский район – 46 (+2)
— Почепский район – 44
— Новозыбков – 40 (+1)
— Климовский район – 44 (+5)
— Комаричский район – 37
— Красногорский район – 37 (+1)
— Суземский район – 33
— Клинцовский район – 26
— Дубровский район – 22
— Севский район – 22
— Гордеевский район – 21
— Рогнединский район – 17
— Злынковский район – 10
— Жирятинский район – 7
— Иногородние – 6 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU