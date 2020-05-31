Коронавирус в Брянской области, последние новости на 31 мая 2020 года: коэффициент распространения стал больше единицы

За сутки в Брянской области зафиксировали 105 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии достигло 3578. При этом коэффициент распространения коронавируса незначительно вырос (примерно на 0,03) и превысил единицу. Теперь он равен 1,007.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 103 брянцев. У них оказались отрицательными контрольные тесты на коронавирус. В итоге они покинули стены инфекционных госпиталей. Победивших COVID-19 в регионе теперь 2109. Кстати, новых смертей в отчетный период не фиксировалось. Их по-прежнему 31.

Наибольший прирост новых случаев произошел в областном центре, Брянском районе и городе Сельцо – 64, 16 и 7 соответственно. Первая тройка муниципальных образований с наибольшим числом инфицированных теперь выглядит так: Брянск (1567), Брянский район (218), Дятьковский район (214).

В пяти брянских лаборатория за сутки выполнили 1389 тестов на коронавирус. COVID-19 выявлялся в каждом седьмом случае. Количество всех проведенных исследований превысило 43,5 тысячи.

Также накануне заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов прокомментировал продление в регионе режима повышенной готовности. В частности, тот пояснил, что по трем важным показателям мы находимся в, так называемой, «зеленой зоне». Это коэффициент распространения коронавируса ниже единицы (по данным на 29 мая), коечный фонд больниц свободен больше чем на половину, коэффициент охвата тестирования населения превышает 70 на 100 тысяч населения. Однако также важен, убежден заглавы, такой показатель как стабильность. В итоге, заботясь о здоровье жителей, и было принято решение не спешить с ослаблением режима и отменой первой части ограничений. А «добро» на них должен дать главный санитарный врач по Брянской области. Произойти это может уже в ближайшее время.

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