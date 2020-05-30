2020-05-30T19:51:27+03:00
Общество

В Брянской области назвали причину продления режима повышенной готовности

Решение о продлении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, прокомментировал заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов
Анна ЛЕВКИНА
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Продление ограничений в Брянской области объяснили заботой о здоровье граждан.Продление ограничений в Брянской области объяснили заботой о здоровье граждан.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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С 1 июня в Брянской области продлят действие ограничительных мер, которые ввели из-за пандемии коронавирусной инфекции. На основе чего было принято такое решение и когда ждать ослабления режима, прокомментировал заместитель губернатора Владимир Оборотов.

Напомним, режим повышенной готовности продлили на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 29 мая. Отмечалось, что причиной тому стало «сохранение непростой эпидемиологической ситуации в регионе». А потому все введенные ранее ограничения оставили в силе.

Более развернутый комментарий дал Владимир Оборотов. Он начал с того, что решение о снятии ограничений принимают на основании предписания главного санитарного врача региона. А оно, в свою очередь, основывается на трех важных показателях. Это коэффициент распространения коронавирусной инфекции, наличие свободного коечного фонда и коэффициент охвата тестирования населения. Первый должен быть меньше единицы, второй - 50% и более, третий - не менее 70 на 100 тысяч населения.

Так, по всем этим показателям Брянская область находится в, так называемой, «зеленой зоне». По данным на 29 мая, коэффициент распространения составлял 0,94, свободных коек было 66,8%, а охват тестирования составлял 102,2 на 100 тысяч населения.

- Тем не менее, еще одним не менее важным условием соблюдения трех этих показателей является стабильность, - цитирует замгубернатора телеканал «ГТРК Брянск». - Исходя из ситуации и в целях защиты здоровья граждан, оперативным штабом Брянской области принято решение о продлении режима повышенной готовности до особого распоряжения главного санитарного врача. Если жители ответственно отнесутся к соблюдению всех санитарных норм и распространение инфекции удастся сдержать, то уже в ближайшее время мы сможем рассмотреть вопрос об ослаблении режима. Подчеркну, что решение принято исключительно в целях заботы о здоровье жителей.

Добавим, за последние сутки в Брянской области прибавилось 105 новых COVID-положительных, а коэффициент распространения коронавируса стал больше единицы (составляет сейчас 1,007).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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