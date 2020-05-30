Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 30 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 30 мая 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 3578 человек. За сутки опасный диагноз поставили 105 жителям региона. Больше всего случаев пришлось на Брянск, Брянский район и город Сельцо – 64, 16 и 7 соответственно.
Прилагаем список всех COVID-19 в Брянской области на субботу, 30 мая.
— Брянск – 1567 (+64)
— Брянский район – 218 (+16)
— Дятьковский район – 214
— Сельцо – 199 (+7)
— Карачевский район – 158 (+3)
— Унечский район – 117 (+1)
— Фокино – 96
— Клинцы – 88
— Трубчевский район – 80 (+1)
— Жуковский район – 77 (+1)
— Клетнянский район – 60 (+1)
— Стародубский район – 59 (+1)
— Брасовский район – 52
— Погарский район – 52
— Мглинский район – 50
— Суражский район – 42
— Выгоничский район – 47 (+3)
— Навлинский район – 44 (+1)
— Почепский район – 44 (+3)
— Новозыбков – 39
— Климовский район – 39 (+1)
— Комаричский район – 37
— Красногорский район – 36
— Суземский район – 33 (+1)
— Клинцовский район – 26
— Дубровский район – 22
— Севский район – 22
— Гордеевский район – 21
— Рогнединский район – 17
— Злынковский район – 10
— Жирятинский район – 7 (+1)
— Иногородние – 5.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU