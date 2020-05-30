Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 30 мая 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 30 мая 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 3578 человек. За сутки опасный диагноз поставили 105 жителям региона. Больше всего случаев пришлось на Брянск, Брянский район и город Сельцо – 64, 16 и 7 соответственно.

Прилагаем список всех COVID-19 в Брянской области на субботу, 30 мая.

— Брянск – 1567 (+64)

— Брянский район – 218 (+16)

— Дятьковский район – 214

— Сельцо – 199 (+7)

— Карачевский район – 158 (+3)

— Унечский район – 117 (+1)

— Фокино – 96

— Клинцы – 88

— Трубчевский район – 80 (+1)

— Жуковский район – 77 (+1)

— Клетнянский район – 60 (+1)

— Стародубский район – 59 (+1)

— Брасовский район – 52

— Погарский район – 52

— Мглинский район – 50

— Суражский район – 42

— Выгоничский район – 47 (+3)

— Навлинский район – 44 (+1)

— Почепский район – 44 (+3)

— Новозыбков – 39

— Климовский район – 39 (+1)

— Комаричский район – 37

— Красногорский район – 36

— Суземский район – 33 (+1)

— Клинцовский район – 26

— Дубровский район – 22

— Севский район – 22

— Гордеевский район – 21

— Рогнединский район – 17

— Злынковский район – 10

— Жирятинский район – 7 (+1)

— Иногородние – 5.

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