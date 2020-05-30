Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 30 мая 2020 года: плюс 105 COVID-пациентов

В Брянской области 30 мая 2020 года подтвердили 105 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3578. К субботе выздоровели 2109 человек (+103), 31 скончался. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба.

Больше всего заболевших в Брянске – 1567. За сутки там прибавилось 64 COVID-положительных. Следом за "лидером" идут Брянский и Дятьковский районы, где 218 (+16) и 214 (0) коронавирусных пациентов соответственно.

Добавим, коронавирусом в регионе охвачены все муниципальные образования. Наименьший прирост на данный момент - в Злынковском (10) и Жирятинском районах (6).

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