2020-05-30T13:20:12+03:00
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусом в Брянской области на 30 мая 2020 года: плюс 105 COVID-пациентов

Мы собрали последние новости о новых случаях заболевания коронавирусом в Брянской области на 30 мая 2020 года
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Общее число заболевших в Брянской области достигло 3578.Общее число заболевших в Брянской области достигло 3578.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Брянской области 30 мая 2020 года подтвердили 105 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3578. К субботе выздоровели 2109 человек (+103), 31 скончался. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба.

Больше всего заболевших в Брянске – 1567. За сутки там прибавилось 64 COVID-положительных. Следом за "лидером" идут Брянский и Дятьковский районы, где 218 (+16) и 214 (0) коронавирусных пациентов соответственно.

Добавим, коронавирусом в регионе охвачены все муниципальные образования. Наименьший прирост на данный момент - в Злынковском (10) и Жирятинском районах (6).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ТЕСТ: Как часто ты теряешь контроль за ситуацией на дороге?
Этот тест мы подготовили вместе с Госавтоинспекцией МВД России. Постарайся честно ответить на все вопросы, и узнай свой результат. Если сделаешь все правильно – ты сможешь «прокачать» свои навыки безопасного управления автомобилем
Новости 24