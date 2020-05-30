Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 30 мая 2020 года достигло 3578 человек

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 30 мая 2020 года составило 3578 человек. За последние сутки зарегистрировали еще 105 новых случаев.

По-прежнему, больше всего заболевших в Брянске – 1567. На второе место вышел Брянский район с 218 случаями. А замкнул ТОП-3 Дятьковский район, где коронавирус диагностировали уже 214 жителям.

Суммарно в регионе провели 43571 тест на COVID-19, сообщили в оперштабе.

Добавим, на утро 30 мая 2109 брянцев выздоровели, 31 скончался.

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