Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 24 мая 2020 года: в каких районах выявили больше всего заболевших
Мы составили карту распространения и статистику заболевания коронавирусом по районам Брянской области на 24 мая 2020 года. В регионе за сутки выявили 111 новых случаев COVID-19. Теперь общее число заболевших составляет 2951 человек, сообщают в оперативном штабе.
Самый большой прирост заболевших в Брянске – плюс 46 человек. 10 человек заболели коронавирусом в Выгоничском районе. Всего там 33 пациента с коронавирусом. На 11 человек выросло число заболевших в Дятьковском районе, на 7 – в Брянском районе. Вместе с Сельцо они остаются лидерами по количеству заболевших в области.
За последние сутки выписали из больниц 58 человек. Всего справились с болезнью 1474 пациентов. Новых смертей от коронавируса в регионе не фиксировали.
Где выявили новые случаи COVID-19 в Брянской области:
— Брянск – 1318 (+46)
— Сельцо – 183 (+2)
— Дятьковский район – 181 (+11)
— Брянский район – 164 (+7)
— Карачевский район – 130 (+5)
— Фокино – 96 (+2)
— Унечский район – 74 (+1)
— Трубчевский район – 72 (+4)
— Клинцы – 63
— Жуковский район – 62 (+1)
— Стародубский район – 48
— Брасовский район – 48 (+2)
— Мглинский район – 46
— Клетнянский район – 46 (+3)
— Комаричский район – 34 (+2)
— Суражский район – 33 (+1)
— Погарский район – 33 (+5)
— Навлинский район – 33 (+4)
— Выгоничский район – 33 (+10)
— Красногорский район – 32
— Почепский район – 32
— Новозыбков – 30
— Климовский район – 30 (+1)
— Суземский район – 29
— Дубровский район – 21 (+3)
— Севский район – 19 (+1)
— Клинцовский район – 17
— Рогнединский район – 16
— Гордеевский район – 13
— Злынковский район – 9
— Жирятинский район – 5.
— Иногородние – 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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