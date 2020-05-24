2020-05-24T12:08:04+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 24 мая 2020 года: в каких районах выявили больше всего заболевших

Мы составили карту распространения и статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 24 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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Мы составили карту распространения и статистику заболевания коронавирусом по районам Брянской области на 24 мая 2020 года. В регионе за сутки выявили 111 новых случаев COVID-19. Теперь общее число заболевших составляет 2951 человек, сообщают в оперативном штабе.

Самый большой прирост заболевших в Брянске – плюс 46 человек. 10 человек заболели коронавирусом в Выгоничском районе. Всего там 33 пациента с коронавирусом. На 11 человек выросло число заболевших в Дятьковском районе, на 7 – в Брянском районе. Вместе с Сельцо они остаются лидерами по количеству заболевших в области.

За последние сутки выписали из больниц 58 человек. Всего справились с болезнью 1474 пациентов. Новых смертей от коронавируса в регионе не фиксировали.

Где выявили новые случаи COVID-19 в Брянской области:

— Брянск – 1318 (+46)

— Сельцо – 183 (+2)

— Дятьковский район – 181 (+11)

— Брянский район – 164 (+7)

— Карачевский район – 130 (+5)

Фокино – 96 (+2)

— Унечский район – 74 (+1)

— Трубчевский район – 72 (+4)

Клинцы – 63

— Жуковский район – 62 (+1)

— Стародубский район – 48

— Брасовский район – 48 (+2)

— Мглинский район – 46

— Клетнянский район – 46 (+3)

— Комаричский район – 34 (+2)

— Суражский район – 33 (+1)

— Погарский район – 33 (+5)

— Навлинский район – 33 (+4)

— Выгоничский район – 33 (+10)

— Красногорский район – 32

— Почепский район – 32

Новозыбков – 30

— Климовский район – 30 (+1)

— Суземский район – 29

— Дубровский район – 21 (+3)

— Севский район – 19 (+1)

— Клинцовский район – 17

— Рогнединский район – 16

— Гордеевский район – 13

— Злынковский район – 9

— Жирятинский район – 5.

— Иногородние – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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