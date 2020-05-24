Андрей Бардуков рассказал брянским медикам об условиях получения выплат

Директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков рассказал медикам об условиях получения выплат за работу с коронавирусными больными. До этого работники скорой помощи Новозыбковского района записали обращение, в котором пожаловались на условия работы и отсутствие обещанных доплат.

22 мая Андрей Бардуков приехал в Новозыбков. Он рассказал, что выплаты получат все сотрудники скорой помощи. «Президентские» деньги выплатят тем, кто работает непосредственно в коронавирусных госпиталях. И те, кто работает в инфекционных отделениях районных больниц. По словам директора департамента, порядок начисления выплат разъяснили в Минздраве только на днях.

Но все врачи потенциально могут встретиться с больным коронавирусом. Это касается и работников регистратуры, лаборантов, рентгенологов, терапевтов, узких специалистов и других.

- Встретится с больным коронавирусом может каждый медработник, в том числе и в онкологическом диспансере, кардиологическом диспансере и я лично, так как посещаю госпиталя, - сказал Андрей Бардуков. – Но страховая выплата положена только в том случае, если медработник заразится COVID-19.

Кстати, сумма этой единоразовой выплаты – чуть больше 68 тысяч рублей.

Стоит отметить, что некоторым новозыбковским медикам уже на следующий день после встречи с директором департамента пришли федеральные деньги. Они их получили 23 мая.

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