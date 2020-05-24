2020-05-24T11:03:21+03:00
Общество

Андрей Бардуков рассказал брянским медикам об условиях получения выплат

Он встретился с врачами и медсестрами Новозыбковской больницы
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, кадр из видео Геннадия Лисеенко.Фото: vk.com, кадр из видео Геннадия Лисеенко.
Изменить размер текста:

Директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков рассказал медикам об условиях получения выплат за работу с коронавирусными больными. До этого работники скорой помощи Новозыбковского района записали обращение, в котором пожаловались на условия работы и отсутствие обещанных доплат.

22 мая Андрей Бардуков приехал в Новозыбков. Он рассказал, что выплаты получат все сотрудники скорой помощи. «Президентские» деньги выплатят тем, кто работает непосредственно в коронавирусных госпиталях. И те, кто работает в инфекционных отделениях районных больниц. По словам директора департамента, порядок начисления выплат разъяснили в Минздраве только на днях.

Но все врачи потенциально могут встретиться с больным коронавирусом. Это касается и работников регистратуры, лаборантов, рентгенологов, терапевтов, узких специалистов и других.

- Встретится с больным коронавирусом может каждый медработник, в том числе и в онкологическом диспансере, кардиологическом диспансере и я лично, так как посещаю госпиталя, - сказал Андрей Бардуков. – Но страховая выплата положена только в том случае, если медработник заразится COVID-19.

Кстати, сумма этой единоразовой выплаты – чуть больше 68 тысяч рублей.

Стоит отметить, что некоторым новозыбковским медикам уже на следующий день после встречи с директором департамента пришли федеральные деньги. Они их получили 23 мая.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Набрала шесть кило на самоизоляции, пришлось менять гардероб. Советы от стилиста — как скрыть лишнее
Профессиональный стилист-шоппер Катя Старлинг помогла редактору «КП»-Самара» скрыть лишнее, показала универсальные вещи и рассказала, что можно носить этим летом.
Новости 24
Многодетная брянская семья осталась без жилья после пожара
В ДТП в Почепском районе погибли водитель и пассажирка иномарки
Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до единицы
В Брянской области коронавирусом заразились 111 человек за сутки
В Брянске на улице Фокина снова спилили деревья
Замначальника депо Брянск-2 получил условный срок за мошенничество
В Брянской области закрыли два работающих во время самоизоляции магазина
Брянская область поставила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября
В Брянской области утром 24 мая прогнозируют заморозки
В Брянской области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области превысило количество заболевших
В Брянске с 20 июля могут открыться школьные лагеря
В Клетнянском районе сразу 12 человек заболели коронавирусом
В Почепском районе случилось смертельное ДТП
В Брянске спасли застрявшую на 16-м этаже строящегося дома собаку
Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до 1,06
В Брянской области подтвердили 103 новых случая заболевания коронавирусом
В Брянске водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика
В брянских МФЦ четыре дня не будут принимать документы на недвижимость
В Брянской области на следующей неделе могут сообщить об отмене ряда ограничений
В Сельцо предложили снять ограничительные меры