Коронавирус в Брянской области, последние новости на 24 мая 2020 года: число выздоровевших превысило число заболевших

В Брянской области количество выздоровевших превысило количество заболевших. За сутки коронавирусом заразились 103 человека. Из больниц выписали 127 пациентов. Общее число заразившихся составляет 2840 человек. 31 пациент скончались от новой инфекции.

Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться. Он равен 1,06. После того, как он станет равен меньше единицы, официально снимут первые ограничения.

Стало известно, когда выпускники будут сдавать ЕГЭ. Первые экзамены стартуют с 29 июня. Самый массовый из них разделят на два дня - 2 и 3 июля. ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в этом году.

С 20 июля могут начать работать школьные лагеря. Для этого необходимо, чтобы ситуация с коронавирусом оставалась стабильной.

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