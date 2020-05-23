2020-05-23T13:54:44+03:00
Общество

ЕГЭ-2020 в Брянской области: когда начнется, кому нужно сдавать, как будет проходить

Мы выяснили, как брянские выпускники будут сдавать ЕГЭ в 2020 году
Марина АНТОНОВА
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ЕГЭ по всей стране стартует 29 июня.ЕГЭ по всей стране стартует 29 июня.Фото: Андрей КАРА
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ЕГЭ-2020 в Брянской области, как и по всей России, планируется начать 29 июня. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике.

Самый массовый экзамен по русскому языку пройдет 2 и 3 июля. Проведение экзамена разделили на два дня, чтобы не допустить массового скопления учеников в классах.

6 июля запланировали ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, сообщают в пресс-службе департамента образования и науки Брянской области.

В этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Остальным итоговые оценки поставят по результатам за весь год. И на их основании выдадут школьный аттестат.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ в Брянской области усилят санитарный контроль. Аудитории перед экзаменами продезинфицируют. У выпускников измерят температуру на входе. В пунктах проведения экзаменов поставят дозаторы с антисептиками для рук. Школьников рассадят с учетом дистанции. Между учениками будет по полтора метра.

Кстати, в Брянской области со школой в этом году просятся больше 5700 учеников. Это ученики 9-х и 11-х классов. В Брянске последний звонок прозвучал для 4323 учащихся 9-х и 2336 учеников 11-х классов. Сколько выпускников будет поступать в вузы в этом году, не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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