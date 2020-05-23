2020-05-23T11:27:55+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 2840 человек

За сутки выявили 103 новых случая
Марина АНТОНОВА
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Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области продолжает снижаться.Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области продолжает снижаться.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 23 мая 2020 года составило 2840 человек. За сутки зарегистрировали 103 новых случая.

Количество выздоровевших пациентов превысило количество заболевших. За 24 часа из больницы выписали 127 человек.

Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области продолжает снижаться. На 23 мая он равен 1,06. День назад коэффициент был равен 1,15.

За сутки больше всего заболевших в Брянске - 51 человек. Резко выросло число заражений в Клетнянском районе. За последние 24 часа заболевания подтвердили у 12 человек. Общее число заболевших в районе - 43.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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