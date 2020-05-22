2020-05-22T12:57:32+03:00
Общество

Брянский Росреестр разъясняет порядок оформления сделок с недвижимостью по маткапиталу

Что делать в самых распространенных ситуациях
Ольга АЛЕКСЕЕВА
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С начала года в брянский Росреестр было подано и зарегистрировано более 500 объектов недвижимости с использованием средств маткапитала.С начала года в брянский Росреестр было подано и зарегистрировано более 500 объектов недвижимости с использованием средств маткапитала.
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Брянский Росреестр регистрирует увеличение числа обращений граждан с вопросами, связанными с формой договора купли-продажи недвижимости, приобретаемой с использованием средств материнского капитала. Выберем наиболее распространенные ситуации, которые у заявителей вызывают трудности при оформлении документов.

1) Объект недвижимости приобретается на всех членов семьи только с использованием средств материнского капитала. Договор купли-продажи предусматривает приобретение объекта недвижимости исключительно в общую долевую собственность. При этом допускается форма договора купли-продажи – простая письменная.

2) Объект недвижимости приобретается на всех членов семьи за счет общих доходов супругов и (частично) с использованием средств материнского капитала. Договор купли-продажи предусматривает приобретение объекта недвижимости исключительно в общую долевую собственность, при этом форма договора купли-продажи либо нотариальная (так как на приобретение используются общие доходы супругов, то есть их общее имущество), либо форма договора купли-продажи – простая письменная, но только с обязательным приложением брачного договора.

3) Объект недвижимости уже был приобретен на имя одного из супругов только с использованием средств материнского капитала. В таком случае будет также необходимо соглашение об определении долей. Соглашение предусматривает приобретение объекта недвижимости исключительно в общую долевую собственность всех членов семьи. При этом допускается форма соглашения – простая письменная.

4) Объект недвижимости уже был приобретен на имя одного из супругов за счет общих доходов супругов и (частично) с использованием средств материнского капитала. В таком случае также будет необходимо соглашение об определении долей в отношении объекта недвижимости исключительно в общую долевую собственность всех членов семьи. Допускается форма соглашения либо нотариальная (так как на приобретение использовались общие доходы супругов, то есть их общее имущество), либо форма соглашения – простая письменная, но с обязательным приложением брачного договора.

Как отметил руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков, с начала года в брянский Росреестр было подано и зарегистрировано более 500 объектов недвижимости с использованием средств материнского капитала. Разъяснение основных моментов по оформлению таких сделок до самого факта заключения договоров и сдачи их на государственную регистрацию существенно сократит время и силы для граждан.

В случае, если всё ещё остались вопросы, то всегда можно обратиться за квалифицированной консультацией через официальный сайт Росреестра по электронному адресу: https://rosreestr.ru, а также по номерам телефонов 67-08-85 и 67-08-1

ИСТОЧНИК KP.RU

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