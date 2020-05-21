В Брянске арестовали подозреваемого в получении взятки полковника Сергея Артемова

В Брянске отправили под стражу бывшего высокопоставленного полицейского Сергея Артемова. Такое решение принял Советский районный суд. Экс-полицейского подозревают в получении крупной взятки, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Напомним, по версии следствия исполняющий обязанности начальника следственного управления регионального УМВД России получил деньги через подчиненного за закрытие уголовного дела.

Как говорят следователи, руководителю передали "долю" - 800 долларов США.

19 мая првоохранителя задержали. Полицейского сразу же уволили из органов внутренних дел.

Расследование уголовного дела продолжается.

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