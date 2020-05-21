Карта и статистика распространения коронавируса в Брянской области на 21 мая 2020 года: какие районы лидируют по числу заболевших
В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 21 мая 2020 года.
В регионе за сутки выявили 117 новых случаев COVID-19. При этом выполнили 1152 теста. Общее число заболевших составляет 2632 человека, сообщают в оперативном штабе.
Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 1185 (+38)
— Сельцо – 177
— Дятьковский район – 163 (+13)
— Брянский район – 145 (+9)
— Карачевский район – 115 (+2)
— Фокино – 80 (+6)
— Унечский район – 68 (+6)
— Клинцы – 58 (+1)
— Жуковский район – 56 (+1)
— Трубчевский район – 55 (+11)
— Стародубский район – 45
— Брасовский район – 45 (+1)
— Мглинский район – 44 (+8)
— Суражский район – 32 (+1)
— Комаричский район – 31 (+1)
— Новозыбков – 30 (+1)
— Клетнянский район – 31 (+5)
— Почепский район – 30 (+7)
— Климовский район – 29 (+2)
— Навлинский район – 27 (+2)
— Красногорский район – 27
— Суземский район – 24
— Выгоничский район – 22
— Погарский район – 21
— Севский район – 18 (+1)
— Дубровский район – 18 (+1)
— Рогнединский район – 15
— Клинцовский район – 15
— Гордеевский район – 12
— Злынковский район – 9
— Жирятинский район – 5.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU