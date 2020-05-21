2020-05-21T11:02:46+03:00
Общество

Карта и статистика распространения коронавируса в Брянской области на 21 мая 2020 года: какие районы лидируют по числу заболевших

Мы составили карту и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 21 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 21 мая 2020 года.

В регионе за сутки выявили 117 новых случаев COVID-19. При этом выполнили 1152 теста. Общее число заболевших составляет 2632 человека, сообщают в оперативном штабе.

Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:

Брянск – 1185 (+38)

— Сельцо – 177

— Дятьковский район – 163 (+13)

— Брянский район – 145 (+9)

— Карачевский район – 115 (+2)

Фокино – 80 (+6)

— Унечский район – 68 (+6)

Клинцы – 58 (+1)

— Жуковский район – 56 (+1)

— Трубчевский район – 55 (+11)

— Стародубский район – 45

— Брасовский район – 45 (+1)

— Мглинский район – 44 (+8)

— Суражский район – 32 (+1)

— Комаричский район – 31 (+1)

Новозыбков – 30 (+1)

— Клетнянский район – 31 (+5)

— Почепский район – 30 (+7)

— Климовский район – 29 (+2)

— Навлинский район – 27 (+2)

— Красногорский район – 27

— Суземский район – 24

— Выгоничский район – 22

— Погарский район – 21

— Севский район – 18 (+1)

— Дубровский район – 18 (+1)

— Рогнединский район – 15

— Клинцовский район – 15

— Гордеевский район – 12

— Злынковский район – 9

— Жирятинский район – 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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