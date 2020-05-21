Коронавирус в Брянской области, последние новости на 21 мая 2020 года: снимать ограничения пока рано

В Брянской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердили у 110 человек. Общее число заболевших составляет 2515 брянцев.

Коэффициент распространения инфекции пока увеличивается и составляет 1,33. Когда его значение опустится ниже единицы, можно будет снимать первые ограничения и начинать выходить из самоизоляции. Но пока это делать рано.

В Брянске и области продолжают проверять, как соблюдают масочный режим, особенно на рынках и в магазинах. В одном из супермаркетов заметили бесплатные маски. Правда, сделаны они из туалетной бумаги. Но даже такая маска может спасти от крупного штрафа.

В Брянской области начали готовить пляжи для купания. Ожидается, что большинство жителей не будут покидать пределы области. Поэтому этим летом единственное, что останется для отдыха - это местные водоемы. Но к 1 июня их могут и не открыть. Решение о начале купального сезона примут в региональном оперативном штабе.

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