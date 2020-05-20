2020-05-20T18:18:49+03:00
Общество

В Брянской области вспомнили жертв трагедии в Матрёновке

Годовщину расправы над мирными жителями брянской деревни в этом году отмечают дистанционно
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Ржаницкий Дом культуры.Фото: Ржаницкий Дом культуры.
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77 лет назад, 20 мая 1943 года, в Брянской области произошла трагедия — фашисты полностью уничтожили деревню Матрёновка Жуковского района.

По воспоминаниям очевидцев, с первых дней оккупации многие жители Матрёновки и близлежащих деревень ушли в отряды самообороны. Фашисты жестоко обходились с мирным населением за связь с партизанами: расстреливали непокорных, жгли дома. Самые большие беды выпали на долю Матрёновки 20 мая 1943 года. Германцы устроили облаву на партизан, деревню взяли в оцепление.

Расправа над мирными жителями началась в пять утра. Немецкие солдаты согнали в сарай около ста человек, затем облили постройку бензином и подожгли. Спустя некоторое время они начали стрелять по заживо горящим людям. Как рассказали оставшиеся в живых, это продолжалось около часа. После этого фашисты начали стрелять по землянкам, где прятались испуганные люди, раненных добивали штыками и ножами. Выходя из землянок, немцы закидывали туда гранаты. Страшная расправа длилась до самого вечера. В результате от деревни осталось лишь пепелище. По официальным данным погибли 243 человека. Чудом удалось спастись только двум женщинам и шестерым подросткам. Все они получили различные ранения. После войны на месте уничтоженной деревни был возведен мемориал в память о жертвах фашизма.

Ежегодно 20 мая на месте трагедии проходили торжества, посвященные памяти павших. В этом году эпидемия коронавируса внесла коррективы в привычный сценарий. Но жители Брянщины не забыли о страшном событии. В год 75-летия Победы многие присоединились к дистанционным акциям и видео-презентациям, посвященным трагедии в Матрёновке. Прошла виртуальная экскурсия в уничтоженном населенном пункте. Специалисты Ржаницкого Дома культуры подготовили видео-презентацию, жители Жуковского района присоединились к видео-акции «Память о Матрёновке».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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