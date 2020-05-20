2020-05-20T13:13:46+03:00
Общество

В Брянской области утром 21 мая возможны заморозки

Синоптики прогнозируют снижение температуры до 2 градусов
Татьяна Александрова
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Похолодание ожидают утром 21 мая.Похолодание ожидают утром 21 мая.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянской области утром 21 мая возможны заморозки. По данным Брянского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами температура опустится до двух градусов ниже нуля.

— В результате данных погодных условий возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель, - сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.

Защитить культуры от заморозка можно и при помощи дымления окуривания, используя для этого дымовые шашки или дымовые кучи. Для приготовления дымовых куч используют сырую солому, хворост, траву, торф, листья, опилки, сорняки - все, что будет медленно гореть и выделять много дыма. Дело в том, дым стелется над землей и не дает ей возможности переохладиться — отдать свое тепло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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