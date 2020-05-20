Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 20 мая 2020 года:где выявили новые случаи COVID-19

В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 20 мая 2020 года.

В регионе COVID-19 выявили в 5 городах и 26 районах области. Число заболевших коронавирусом составило 2515 человек. За сутки диагноз подтвердился у 110 человек, сообщают в оперативном штабе.

Брянщина преместилась на 13- месте в стране по количеству заболевших.

Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 1147 (+40)

— Сельцо – 177 (+6)

— Дятьковский район – 150 (+5)

— Брянский район – 136 (+7)

— Карачевский район – 113 (+7)

— Фокино – 74 (+11)

— Унечский район – 62 (+2)

— Клинцы – 57 (+10)

— Жуковский район – 55 (+3)

— Стародубский район – 45

— Трубчевский район – 44

— Брасовский район – 44

— Мглинский район – 36

— Суражский район – 31

— Комаричский район – 30 (+1)

— Красногорский район – 27 (+1)

— Новозыбков – 29 (+2)

— Климовский район – 27 (+1)

— Клетнянский район – 26

— Навлинский район – 25

— Суземский район – 24

— Почепский район – 23

— Выгоничский район – 22 (+3)

— Погарский район – 21 (+1)

— Севский район – 17

— Дубровский район – 17 (+3)

— Рогнединский район – 15 (+2)

— Клинцовский район – 15 (+2)

— Гордеевский район – 12 (+2)

— Злынковский район – 9

— Жирятинский район – 5 (+1).

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