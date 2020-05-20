Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 20 мая 2020 года:где выявили новые случаи COVID-19
В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 20 мая 2020 года.
В регионе COVID-19 выявили в 5 городах и 26 районах области. Число заболевших коронавирусом составило 2515 человек. За сутки диагноз подтвердился у 110 человек, сообщают в оперативном штабе.
Брянщина преместилась на 13- месте в стране по количеству заболевших.
Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 1147 (+40)
— Сельцо – 177 (+6)
— Дятьковский район – 150 (+5)
— Брянский район – 136 (+7)
— Карачевский район – 113 (+7)
— Фокино – 74 (+11)
— Унечский район – 62 (+2)
— Клинцы – 57 (+10)
— Жуковский район – 55 (+3)
— Стародубский район – 45
— Трубчевский район – 44
— Брасовский район – 44
— Мглинский район – 36
— Суражский район – 31
— Комаричский район – 30 (+1)
— Красногорский район – 27 (+1)
— Новозыбков – 29 (+2)
— Климовский район – 27 (+1)
— Клетнянский район – 26
— Навлинский район – 25
— Суземский район – 24
— Почепский район – 23
— Выгоничский район – 22 (+3)
— Погарский район – 21 (+1)
— Севский район – 17
— Дубровский район – 17 (+3)
— Рогнединский район – 15 (+2)
— Клинцовский район – 15 (+2)
— Гордеевский район – 12 (+2)
— Злынковский район – 9
— Жирятинский район – 5 (+1).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»