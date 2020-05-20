2020-05-19T21:26:55+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 20 мая 2020 года: доплаты медикам превысят 100 тысяч рублей

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области на 20 мая 2020 года
Мария Дедкова
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Последние новости о коронавирусе в Брянской области на 20 мая.Последние новости о коронавирусе в Брянской области на 20 мая.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянской области губернатор Александр Богомаз озвучил, сколько будут получать медики, борющиеся с коронавирусом.

Итак, доплаты из областного и федерально бюджета составят от 15 до 145 тысяч рублей. все зависит от должности медработника и места его работы. Таким образом власти решили поблагодарить врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с COVID-19.

Тем временем, в Брянской области на 1.00 20 мая подтвердили 112 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных в регионе составило 2405 человек.

Такая статистика сказалась на коэффициенте распространения коронавируса. К сожалению, за последние сутки он не изменился. Он равен 1,29, как и день назад. Это слишком большой показатель даже для первого этапа снятия ограничений. Из-за высокой угрозы заражения работающим брянским пенсионерам предложили оформить еще один больничный с 12 по 29 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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