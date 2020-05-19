2020-05-19T21:33:55+03:00
Общество

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал сумму доплат медикам, борющимся с коронавирусом

Глава региона озвучил решение о новых надбавках
Мария Дедкова
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Медики за свой труд получат большую прибавку к зарплате.Медики за свой труд получат большую прибавку к зарплате.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз озвучил суммы доплат, которые полагаются медикам, борющимся с коронавирусом.

Врачи, фельдшеры и медсестры получают стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов.

Работающие в стационаре врачи получат 145 212 рублей (40 тыс. - областная выплата), средний медперсонал — 82 606 рублей (20 тыс. областная выплата), младший - 52 563 рубля (20 тыс. - областная выплата).

Врач скорой помощи - 100 169 рублей (30 тыс. - областная выплата), фельдшер и медсестры - 50 084 рубля (15 тыс. - областная выплата), фельдшер (медсестра скорой помощи) по приему вызовов - 15 тыс. рублей (только федеральная выплата), водители - 35 тыс. рублей (из которых 10 тыс. - областная выплата).

Стоит отметить, что на днях глава региона принял решение о том, что надбавка полагается вообще всем работникам скорой помощи.

Не останутся в стороне медики, которые вели прием во время эпидемии. Участковому врачу плюсом начислят 50 169 рублей (30 тыс. — областная выплата), среднему медперсоналу — 25 084 рубля (15 тыс. — областная выплата), младшему — 15 042 рубля (10 тыс. — областная выплата).

К слову, 19 мая стало известно, что персонал, обеспечивающий жизнедеятельность брянских больниц, также может рассчитывать на прибавку к зарплате. Уборщикам, водителям, буфетчицам, кастеляншам, работникам лабораторий выдадут по 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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