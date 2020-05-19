2020-05-19T17:03:58+03:00
Общество

Последний звонок в Брянске 2020: будет ли проходить и когда состоится

Мы выяснили, будет ли проходить и когда состоится последний звонок в Брянске в 2020 году
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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Последний звонок в Брянске в 2020 году все же состоится. Но из-за угрозы распространения коронавируса он пройдет в онлайн формате. Со школой в этом году простятся больше 5700 брянских выпускников.

Дата проведения последних звонков в школах останется прежней - 25 мая, сообщает ГТРК "Брянск". Каждая школа сама решит в зависимости от своих технических возможностей, как пройдет праздник. Ученики могут услышать поздравления в записи или в онлайн-трансляции.

По информации областного департамента образования, даты и формат проведения выпускных вечеров пока под вопросом. Чиновники ждут решения Министерства просвещения о дате проведения единого государственного экзамена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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