2020-05-19T13:29:17+03:00
Общество

Брянские пионеры тесно дружили с английскими ровесниками и печатали свою газету

19 мая отмечают День пионерии
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Пионерия Брасовского района. Из архива Дома детского творчества поселка Локоть.Фото: Пионерия Брасовского района. Из архива Дома детского творчества поселка Локоть.
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98 лет назад, 19 мая 1922 года, была организована пионерская организация. Интересным материалом об истории создания брянской ячейки юных ленинцев поделился ресурс «Электронная библиотека «Брянская книга».

В существовавшей с 1921 по 1929 годы Брянской губернии к созданию отрядов юных ленинцев приступили сразу после принятия решения о создании организации на второй Всероссийской конференции комсомола. Первоначально пионерские отряды были немногочисленны, но число участников нового движения постоянно росло. Источники сообщают, что в апреле 1924 года на Брянщине насчитывалось только 400 пионеров, в апреле 1925 года их было уже 15 тысяч, а к 1927 году в ряды пионерской организации в Брянской губернии входило уже 29 тысяч 127 пионеров. Спустя 40 лет — в 1968 году — пионерская организация на Брянщине насчитывала уже 170 тысяч юных ленинцев и 100 тысяч октябрят.

Юноши и девушки учились полезным профессиям. В пионерских клубах молодые люди получали сапожные и столярные навыки, занимались в кружках рукоделия и игрушек. Первые клубы появились в Дятькове, Почепе, Трубчевске и Севске. Сельские подростки трудились в поле, на опытных участках и животноводческих фермах. К примеру, пионеры Севского уезда имели 15 своих огородов, 172 грядки и два питомника. В Стародубском уезде – 11 огородов, 78 грядок, а клинцовские выращивали корнеплоды на площади 432 квадратных сажени. В свободное время молодые люди посещали экскурсии, ходили в походы, проводили литературные вечера. Пионеры Брянщины печатали свою газету – «Ленинскую искру».

В годы зарождения новой организации подростки активно развивали международную дружбу. В 1927 году в Брянск приехала делегация английской молодежи. Это стало началом длительных товарищеских отношений. Брянские ребята знакомили гостей с советской действительностью, а юноши и девушки из Англии рассказывали о жизни в их стране. Как сообщают исторические источники, плодотворное сотрудничество завязалось между брянскими комсомольцами и пионерами с их ровесниками из английских городов Шеффилд и Бирмингем. Символом дружбы стало пионерское знамя, которое подарила брянская молодежь английским сверстникам. В обращении, оставленном британскими подростками после посещения Брянска, было сказано, что это знамя будет служить «залогом смычки русских и английских пионеров».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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