Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 19 мая 2020 года: в каких районах выявили больше всего заболевших
В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 19 мая 2020 года. Общее число заболевших в регионе - 2405. За сутки подтвердили 112 новых случаев. При этом сделали очень мало тестов - 259 штук. Тогда как за день до этого - больше 1200.
Больше всего заболевших в Брянске - 1107 человек. Значительно выросло число подтвержденных случаев в Навлинском, Унечском и Выгоничском районах.
Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 1107 (+49)
— Сельцо – 171 (+9)
— Дятьковский район – 145 (+2)
— Брянский район – 129 (+6)
— Карачевский район – 106 (+3)
— Фокино – 63
— Унечский район - 60 (+7)
— Жуковский район – 52
— Клинцы – 47 (+1)
— Стародубский район - 45
— Трубчевский район – 44
— Брасовский район - 44 (+2)
— Мглинский район - 36
— Суражский район – 31 (+2)
— Комаричский район – 29 (+1)
— Красногорский район – 26
— Новозыбков – 27 (+3)
— Клетнянский район – 26 (+1)
— Климовский район - 26 (+4)
— Навлинский район – 25 (+10)
— Суземский район - 24 (+3)
— Почепский район - 23 (+1)
— Погарский район – 20
— Выгоничский район – 19 (+5)
— Севский район – 17
— Дубровский район - 14
— Рогнединский район – 13
— Клинцовский район – 13
— Гордеевский - 10 (+3)
— Злынковский район – 9
— Жирятинский район - 4.
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ИСТОЧНИК KP.RU