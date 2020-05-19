2020-05-19T12:02:22+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 19 мая 2020 года: в каких районах выявили больше всего заболевших

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 19 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 19 мая 2020 года. Общее число заболевших в регионе - 2405. За сутки подтвердили 112 новых случаев. При этом сделали очень мало тестов - 259 штук. Тогда как за день до этого - больше 1200.

Больше всего заболевших в Брянске - 1107 человек. Значительно выросло число подтвержденных случаев в Навлинском, Унечском и Выгоничском районах.

Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 1107 (+49)

— Сельцо – 171 (+9)

— Дятьковский район – 145 (+2)

— Брянский район – 129 (+6)

— Карачевский район – 106 (+3)

Фокино – 63

— Унечский район - 60 (+7)

— Жуковский район – 52

Клинцы – 47 (+1)

— Стародубский район - 45

— Трубчевский район – 44

— Брасовский район - 44 (+2)

— Мглинский район - 36

— Суражский район – 31 (+2)

— Комаричский район – 29 (+1)

— Красногорский район – 26

Новозыбков – 27 (+3)

— Клетнянский район – 26 (+1)

— Климовский район - 26 (+4)

— Навлинский район – 25 (+10)

— Суземский район - 24 (+3)

— Почепский район - 23 (+1)

— Погарский район – 20

— Выгоничский район – 19 (+5)

— Севский район – 17

— Дубровский район - 14

— Рогнединский район – 13

— Клинцовский район – 13

— Гордеевский - 10 (+3)

— Злынковский район – 9

— Жирятинский район - 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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