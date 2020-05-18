2020-05-18T14:53:49+03:00
Звезды

Брянские музеи за год посетили 1,3 миллиона человек

18 мая - Международный день музеев
Мария Дедкова
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В учреждениях культуры представлены 424,8 тысячи экспонатов. За год сотрудники провели 1135 выставок.В учреждениях культуры представлены 424,8 тысячи экспонатов. За год сотрудники провели 1135 выставок.Фото: Марина АНТОНОВА
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18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Его учредили в 1977 году по итогам собрания Международного комитета музеев.

К празднику "Комсомолка" подобрала любопытные цифры, касающиеся брянских музеев.

В области работают 33 крупных музея. В прошлом году их посетили 1,3 миллиона человек. По данным Брянскстата, на 1000 жителей приходится 1064 посещений музеев.

В учреждениях культуры представлены 424,8 тысячи экспонатов. За год сотрудники провели 1135 выставок.

Всего в музеях работают 324 брянца. Из числа штатных работников 79 человек имеют стаж до 3 лет, 100 человек – от 3 до 10 лет, 139 человек – свыше 10 лет.

С поздравлением к работникам обратилась директор департамента культуры Елена Кривцова:

- Уважаемые коллеги! Примите самые искренние и теплые поздравления с Международным Днем музеев! От всей души желаю Вам интересных и плодотворных идей и новых возможностей для их воплощения, бодрости духа и прекрасного настроения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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