Брянская область оказалась на 59-м месте по количеству сданного жилья

0,3 кв.м. - столько жилья в пересчете на одного человека построили в Брянской области за последний год. По этому показателю наш регион оказался на 59-м месте рейтинга по вводу жилья. Список составили специалисты Риа-Рейтинг.

Всего в России ввели 79,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 4,9% больше, чем в 2018-м. В пересчете на одного жителя в России - это 0,541 кв.м , но значение показателя в регионах различается.

Больше всего жилья построено в Ленинградской, Московской, Липецкой и Тюменской областях. Меньше всего - на Чукотке, Магаданской области и Мурманской области.

Что касается наших соседей, то Калужская область расположилась на 12 месте, Курская -34, Смоленская - 36, Орловская - 54. Их показатели составили 0,8; 0,5; 0.5 и 0,4 кв.м соответственно.

По оценкам экспертов, объем строительства в нашей области вырос на 1%. А вот стоимость квартир на первичном рынке с 2018 подросла на 7,7%.

По словам специалистов, на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса 2020 год должен стать непростым для всех секторов экономики. При этом влияние будет неравномерным. Регионы с более строгими карантинными мерами могут пострадать сильнее в экономическом плане. Также негативное влияние на рынок жилья почувствуют регионы со слабым платежным спросом населения.

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