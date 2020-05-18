2020-05-18T11:00:13+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 18 мая 2020 года выросло до 2293 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области на 18 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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В регионе за сутки выполнили 1247 тестов.В регионе за сутки выполнили 1247 тестов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 18 мая 2020 года составило 2293 человека. За сутки диагноз подтвердили у 115 человек, сообщают в оперативном штабе.

В регионе за сутки выполнили 1247 тестов. Выздоровели от коронавируса 16 человек. Новых смертей от заболевания не фиксировали.

В регионе на этой неделе могли снять первые ограничения. Но самоизоляция пока продолжится. Так как число новых случаев день ото дня растет. И коэффициент распространения коронавируса остается больше единицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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