В Брянской области надбавки получат все работники скорой помощи

В Брянской области все работники скорой помощи получат региональные доплаты. Такое решение принял губернатор Александр Богомаз.

Изначально для работы с коронавирусными пациентами привлекалась 131 бригада скорой помощи. Но поскольку именно персонал скорой помощи чаще всего оказывается на передовой, было принято решение начислить стимулирующие надбавки всем.

Итак, врачи скорой помощи получат дополнительно из областного бюджета по 30 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры - 15 тысяч рублей, фельдшеры и медицинские сестры по приему вызовов — 15 тысяч рублей, водители скорой помощи — 10 тысяч рублей.

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