Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 17 мая 2020 года:где выявили новые случаи COVID-19
В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 17 мая 2020 года.
В регионе COVID-19 выявили в 5 городах и 26 районах области. Число заболевших коронавирусом составило 2178 человек. За сутки диагноз подтвердился у 98 человек, сообщают в оперативном штабе.
Брянщина оказалась на 14-м месте в стране по количеству заболевших.
Число случаев заболевания коронавирусом в районах Брянской области:
— Брянск – 999 (+48)
— Сельцо – 158 (+6)
— Дятьковский район – 142(+3)
— Брянский район – 120 (+9)
— Карачевский район – 103 (+10)
— Фокино – 63
— Унечский район - 53(+2)
— Жуковский район – 51 (+1)
— Стародубский район - 45(+1)
— Клинцы – 39
— Трубчевский район – 37(+1)
— Брасовский район - 36
— Мглинский район - 32
— Суражский район – 29 (+3)
— Комаричский район – 28 (+1)
— Красногорский район – 26 (+3)
— Клетнянский район – 25
— Новозыбков – 21(+1)
— Погарский район – 20 (+1)
— Климовский район - 20(+2)
— Почепский район - 20(+4)
— Севский район – 16
— Навлинский район – 15
— Дубровский район - 14
— Суземский район - 14
— Выгоничский район – 14(+1)
— Рогнединский район – 12 (+1)
— Клинцовский район – 11
— Злынковский район – 9
— Жирятинский район - 3
— Гордеевский - 3.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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