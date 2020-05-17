Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 17 мая 2020 года:где выявили новые случаи COVID-19

В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 17 мая 2020 года.

В регионе COVID-19 выявили в 5 городах и 26 районах области. Число заболевших коронавирусом составило 2178 человек. За сутки диагноз подтвердился у 98 человек, сообщают в оперативном штабе.

Брянщина оказалась на 14-м месте в стране по количеству заболевших.

Число случаев заболевания коронавирусом в районах Брянской области:

— Брянск – 999 (+48)

— Сельцо – 158 (+6)

— Дятьковский район – 142(+3)

— Брянский район – 120 (+9)

— Карачевский район – 103 (+10)

— Фокино – 63

— Унечский район - 53(+2)

— Жуковский район – 51 (+1)

— Стародубский район - 45(+1)

— Клинцы – 39

— Трубчевский район – 37(+1)

— Брасовский район - 36

— Мглинский район - 32

— Суражский район – 29 (+3)

— Комаричский район – 28 (+1)

— Красногорский район – 26 (+3)

— Клетнянский район – 25

— Новозыбков – 21(+1)

— Погарский район – 20 (+1)

— Климовский район - 20(+2)

— Почепский район - 20(+4)

— Севский район – 16

— Навлинский район – 15

— Дубровский район - 14

— Суземский район - 14

— Выгоничский район – 14(+1)

— Рогнединский район – 12 (+1)

— Клинцовский район – 11

— Злынковский район – 9

— Жирятинский район - 3

— Гордеевский - 3.

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