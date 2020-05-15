Брянское "Динамо" стало победителем футбольного первенства. Такое решение приняли в Российском футбольном союзе 15 мая.

Оставшиеся матчи Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги решили не доигрывать. На 17 марта, когда запретили все массовые спортивные мероприятия, в том числе и футбольные матчи, брянская команда находилась на первой строчке турнирной таблицы. Поэтому ее признали победителем, сообщают на официальном сайте футбольного клуба.

- У нас есть осадок, что «Динамо-Брянск» не представилась возможность доказать свои амбиции в весенней части сезона на поле, и матчи с принципиальными соперниками не были сыграны, - сказал исполнительный директор ФК «Динамо-Брянск» Евгений Зайцев.

Брянская команда по итогам первенства получила право играть в Футбольной национальной лиге. Для этого необходимо пройти процедуру лицензирования клуба и сертификацию стадиона в Брянске. Уже выполнили большой объем работ для этого.

В следующем сезоне сине-белые будут выступать в первом дивизионе.

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