Брянский губернатор рассказал, что не проверяется на коронавирус

Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал на брифинге с журналистами, что не проверяется на коронавирус. Он не видит в этом смысла. И сделает тест, только если почувствует симптомы заболевания.

- Я два месяца не видел своих родных, - сказал глава региона. - За это время один мой внук начал ходить, второй - ползать. Я понимаю, как тяжело нашим жителям. Полностью разделяю их чувства. Но другого выхода у нас нет.

По словам губернатора, остановить распространение инфекции мы сможем только при соблюдении всех действующих запретов и ограничений. Это касается и масочного режима. Александр Богомаз напомнил, при каких обстоятельствах нужно носить средства защиты.

Первые ограничения в регионе снимут при соблюдении двух условий - это 50 процентов свободных коек для больных коронавирусом. По нормативам Минздрава из должно быть меньше 300. Это условие в нас выполняется уже сейчас. А второе - сокращение коэффициента распространения инфекции. Он должен быть меньше единицы.

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