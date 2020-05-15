2020-05-15T15:57:54+03:00
Общество

Брянский губернатор рассказал, что не проверяется на коронавирус

Александр Богомаз не видит в этом смысла
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал на брифинге с журналистами, что не проверяется на коронавирус. Он не видит в этом смысла. И сделает тест, только если почувствует симптомы заболевания.

- Я два месяца не видел своих родных, - сказал глава региона. - За это время один мой внук начал ходить, второй - ползать. Я понимаю, как тяжело нашим жителям. Полностью разделяю их чувства. Но другого выхода у нас нет.

По словам губернатора, остановить распространение инфекции мы сможем только при соблюдении всех действующих запретов и ограничений. Это касается и масочного режима. Александр Богомаз напомнил, при каких обстоятельствах нужно носить средства защиты.

Первые ограничения в регионе снимут при соблюдении двух условий - это 50 процентов свободных коек для больных коронавирусом. По нормативам Минздрава из должно быть меньше 300. Это условие в нас выполняется уже сейчас. А второе - сокращение коэффициента распространения инфекции. Он должен быть меньше единицы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске ночью перекроют дорогу на улице Бурова
ВТБ обновил мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции»
В Брянской области изменят расписание пригородных поездов на Унечу
В Брянской области возобновят медицинские осмотры работников на вредных производствах
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
Компьютерную топографию больных пневмонией делают в шести брянских центрах
В дежурных группах детсадов Брянска заразились коронавирусом
Уголовное дело за халатность завели на директора сельцовского интерната
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
В Брянской области плановую вакцинацию детей могут возобновить в июне
Брянский губернатор разъяснил действие масочного режима
Контакт-центр ВТБ в Москве перешел на удаленную работу
За борьбу с COVID-19 выплату получают больше 2 тысяч брянских медиков
Брянские магазины одежды и обуви пока не разрешили открывать
За сбыт наркотиков двух брянцев могут посадить на 20 лет
В Брянской области от коронавируса умерли 19 женщин и 11 мужчин
Портфель системообразующих предприятий ВТБ Лизинг превысил 250 млрд руб.
В Брянской области коронавирусом заболели 87 человек
В Брянской области отремонтируют больше 600 километров дорог
ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых
В брянских магазинах поймали 28 покупателей без масок
Жительнице Брянска грозит уголовная ответственность за оскорбление полицейских