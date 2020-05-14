2020-05-14T15:18:54+03:00
Экономика

Игорь Маковский: «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» с начала года сэкономили более 13 миллионов киловатт-часов электроэнергии

Наибольшую эффективность в выполнении Программы продемонстрировали филиалы «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Курскэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго»
Мария Иванова
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Мероприятия по оптимизации потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды принесли суммарную экономию 529.тонн условного топливаМероприятия по оптимизации потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды принесли суммарную экономию 529.тонн условного топлива
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В «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за первый квартал 2020 года. Суммарный эффект от ее выполнения составил 13,2 млн. кВт*ч. Наибольшую эффективность в выполнении Программы продемонстрировали филиалы «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Курскэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго».

«Энергосбережение является важной составляющей работы по снижению потерь – одного из наших ключевых приоритетов. Этими вопросами мы занимаемся системно, и достигнутые в данной области результаты в значительной степени обеспечивают улучшение общей эффективности нашей работы по повышению качества и надежности электроснабжения 20 регионов страны. Дополнительный вектор этой работе придают реализуемые нами мероприятия цифровой трансформации. Интеллектуальный учет повышает точность и наблюдаемость показателей, а автоматизация позволяет получить дополнительный эффект. Кроме того, реализация энергосберегающих мероприятий позволяет нам направлять дополнительные средства и ресурсы на развитие и модернизацию электросетевого комплекса и исполнение наших планов по опережающей цифровизации», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Экономию в 6,8 млн кВт*ч, обеспечило выполнение энергетиками технических мероприятий программы: замены проводов на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) на большее сечение и замены проводов ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП).

Значительный эффект – 6,4 млн. кВт*ч – получен и от организационных мероприятий Программы, в их числе – отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой, а также выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.

Мероприятия по оптимизации потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды принесли суммарную экономию 529.тонн условного топлива

Общий ожидаемый эффект от реализации в «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» энергосберегающих мероприятий по итогам 2020 года, согласно плану, должен составить 61,1 млн. кВт*ч, эффект от оптимизации потребления энергоресурсов на хозяйственные нужды 1251 тонна условного топлива.

В Брянскэнерго суммарный эффект от выполнения реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за первый квартал 2020 года составил 0,79765 млн.кВт.ч. Экономию в 0,0486 млн кВт*ч обеспечило выполнение энергетиками технических мероприятий программы – замены оборудования: проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП 0,4кВ; перегруженных и недогруженных трансформаторов (или их демонтаж); проводов на СИП 6-10 кВ и 0,4 кВ; а также ответвлений в жилые дома на СИП.

Значительный эффект – 0,749 млн. кВт*ч – получен и от организационных мероприятий Программы. В их числе – отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой, а также выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ. Мероприятия по оптимизации потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды принесли суммарную экономию 61 тонну условного топлива.

Общий ожидаемый эффект от реализации в «Брянскэнерго» энергосберегающих мероприятий по итогам 2020 года, согласно плану, должен составить 2,84 млн. кВт*ч, эффект от оптимизации потребления энергоресурсов на хозяйственные нужды 93,16 тонна условного топлива.

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