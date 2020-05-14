2020-05-14T12:17:55+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 14 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 14 мая 2020 года
Мария Дедкова
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Фото: оперативный штаб Брянской областиФото: оперативный штаб Брянской области
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В Брянской области обновили карту и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 14 мая 2020 года.

В регионе за день инфекцию выявили у 82 человек. Теперь общее число пациентов с COVID-19 составило 1908. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.

Число новых случаев COVID-19 по районам Брянской области:

Брянск – 914 (+40)

— Сельцо – 150

— Дятьковский район – 126 (+9)

— Брянский район – 105 (+5)

— Карачевский район – 90 (+1)

Фокино – 47

— Стародубский район - 42 (+2)

— Унечский район - 43 (+4)

— Жуковский район – 41 (+2)

— Брасовский район - 34 (+1)

— Трубчевский район - 29

Клинцы – 29 (+2)

— Комаричский район – 27 (+2)

— Мглинский район - 23 (+5)

— Клетнянский район – 20

— Климовский район - 18

— Погарский район - 16

— Суражский район - 16

— Почепский район - 16 (+1)

— Севский район – 15 (+1)

— Дубровский район - 14

— Суземский район - 14

— Навлинский район – 13 (+2)

Новозыбков – 12 (+2)

— Красногорский район – 12 (+3)

— Клинцовский район – 11

— Рогнединский район – 10

— Выгоничский район – 10

— Злынковский район - 5

— Жирятинский район - 3

— Гордеевский - 3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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