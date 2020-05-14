Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 14 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 14 мая 2020 года.
В регионе за день инфекцию выявили у 82 человек. Теперь общее число пациентов с COVID-19 составило 1908. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.
Число новых случаев COVID-19 по районам Брянской области:
— Брянск – 914 (+40)
— Сельцо – 150
— Дятьковский район – 126 (+9)
— Брянский район – 105 (+5)
— Карачевский район – 90 (+1)
— Фокино – 47
— Стародубский район - 42 (+2)
— Унечский район - 43 (+4)
— Жуковский район – 41 (+2)
— Брасовский район - 34 (+1)
— Трубчевский район - 29
— Клинцы – 29 (+2)
— Комаричский район – 27 (+2)
— Мглинский район - 23 (+5)
— Клетнянский район – 20
— Климовский район - 18
— Погарский район - 16
— Суражский район - 16
— Почепский район - 16 (+1)
— Севский район – 15 (+1)
— Дубровский район - 14
— Суземский район - 14
— Навлинский район – 13 (+2)
— Новозыбков – 12 (+2)
— Красногорский район – 12 (+3)
— Клинцовский район – 11
— Рогнединский район – 10
— Выгоничский район – 10
— Злынковский район - 5
— Жирятинский район - 3
— Гордеевский - 3.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»