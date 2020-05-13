Перенос ЕГЭ в Брянске 2020: когда пройдут экзамены для школьников

В Брянске из-за корнавируса перенесут ЕГЭ-2020. Об этом сообщил замминистра просвещения России Виктор Басюк на совещании с регионами.

Более того, планируется изменить формат проведения Единого госэкзамена для выпускников 11-х классов: тем, кто не планирует поступать в вузы, могут поставят в аттестат оценки по итогам года.

- ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения, – заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Кроме того, будет отменены экзамены в 9-ом классе. Итоговые оценки также будут выставлять на основе годовых.

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